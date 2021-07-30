Тепер у нього у планах - підкорити найвищу вершину України.

Наймолодший українець підкорив найвищу гору Африки. 13-річний львів'янин Данило Бега разом зі старшими братами й батьком піднявся на Кіліманджаро - а це 5895 метрів над рівнем моря.

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"Із собою ми носили по дві пари трекінгових кросівок: одні легкі, а інші важкі штурмові", - розповів Данило.

Похід тривав тиждень: 5 днів піднімалися, а 2 - спускалися. За словами хлопця, спеціально до походу не готувався, бо змалку ходить Карпатами.

Хлопець вже отримав документ, який підтверджує, що він - наймолодший підкорювач цієї вершини.

Кіліманджаро – гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки над рівнем моря. Її висота складає 5895 м.

Як повідомляв УНІАН, днями українська альпіністка Ірина Галай підкорила другу за висотою гірську вершину Землі - К2, висота якої становить 8 тисяч 611 метрів. Своє сходження на гору, розташовану в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв, альпіністка присвятила 30-річчю незалежності України.

Автор: Ольга Робейко