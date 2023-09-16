Зведена у 1860-1890 роках історична будівля на Деміївці опинилася під загрозою знищення.

Унікальний комплекс промислової архітектури - пивоварні Карла Шульца - визнано об’єктом культурної спадщини Києва.

На офіційному порталі Києва зауважується, що будівлі на території історичної київської пивоварні не перебували на обліку об’єктів культурної спадщини, однак пивзавод Карла Шульца має історико-культурну цінність і внесений до переліку об’єктів ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.

"Наразі я підписала наказ щодо занесення Пивоварного заводу родини Шульц (проспект Голосіївський, 8) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Окрім того, тепер історична будівля має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Наша робота триває заради порятунку самобутніх пам’яток, що мають особливу цінність. Збережемо нашу історію", - повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Відео дня

Вона підкреслила, що зведена у 1860-1890 роках історична будівля на Деміївці опинилася під загрозою знищення.

Згідно з повідомленням, ще в лютому пивоварню Карла Шульца почали розбирати будівельники.

"Однак протиправні дії тоді зупинила Київська міська прокуратура. Адже забудова має відбуватися згідно з правилами та погодженою документацією", - підкреслили в міській владі.

Знищення архітектурних пам'яток у Києві - останні новини

10 серпня на Подолі у Києві, попри відсутність дозвільних документів та опір місцевих активістів, знесли 200-річну старовинну дерев’яну садибу. Кияни були обурені, а столична влада заявила, що не надавала дозволу на демонтаж та звернеться до правоохоронців для перевірки законності дій власника будівлі.

Пізніше виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував ситуацію зі знесенням старовинної дерев’яної садиби на Подолі, яка була зведена у Києві в 1811 році.

Він зазначив, що столиця втратила історичну садибу, тому що вона не мала жодного охоронного статусу. За словами Карандєєва, документи, які отримало міністерство, були розглянуті згідно регламенту та процедури визначеної законодавством і "цей об’єкт потрапив до нас без будь-якої ознаки, яка могла б захистити його".

В.о. міністра культури зазначив, що за приблизними оцінками, від 1,5 до 2 тисяч будівель на території міста Києва є такими, що не мають жодного охоронного статусу, але, тим не менше знаходяться в зоні історичної забудови.

Вас також можуть зацікавити новини: