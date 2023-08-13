Київ втратив історичну садибу, тому що вона не мала жодного охоронного статусу. Таких споруд, яким може загрожувати знищення, "не одна тисяча", зазначили в міністерстві.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував ситуацію зі знесенням старовинної дерев’яної садиби на Подолі, яка була зведена у Києві в 1811 році.

В ефірі телемарафону в.о. міністра культури зазначив, що столиця втратила історичну садибу, тому що вона не мала жодного охоронного статусу.

За його словами, документи, які отримало міністерство, були розглянуті згідно регламенту та процедури визначеної законодавством і "цей об’єкт потрапив до нас без будь-якої ознаки, яка могла б захистити його".

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"Було встановлено, що за даною адресою будівля не має статусу пам’ятки. Не віднесена була навіть до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Не мала статусу цінної історичної забудови. Більш того, вона не значилася навіть як значна або рядова історична забудова. Це реєстри, я зазначаю, які ведуться безпосередньо міською владою, тобто місцевим управлінням охорони пам’яток. В такому випадку, надання або відхилення проекту обумовлюється виключно пам’ятко-охоронними обмеженнями, які діють стосовно конкретних будівель за історико-архітектурним опорним планом міста Києва", - підкреслив Карандєєв.

Він додав, що після проведеного нещодавно грунтовного дослідження, виявилось, що навіть чинний історико-архітектурний план, який був затверджений міською владою, не містить ніяких обмежень стосовно цієї будівлі.

"Вийшла така формальність ситуації, коли фахівці міністерства культури не мали абсолютно ніяких правових підстав відмовити у погодженні цього проекту. І вони поступили згідно чинного законодавства, абсолютно правильно видавши погоджувальні документи. Скажу так, що формальна відмова була б розцінена, як неправомірна і могла бути розглянута замовником (проекту, - УНІАН) в суді. Це та формальна сторона, яку я можу прокоментувати", - підкреслив Карандєєв.

В.о. міністра культури зазначив, що з точки зору громадянської позиції - дуже прикро, що відповідальні за охорону культурної спадщини Києва фахівці, навіть не звернули увагу на старовинний об’єкт, розташований в сотнях метрів від їхнього офісу.

"Нажаль, ті, хто мусив би опікуватися об’єктами спадщини, а саме, фахівці столичного управління охорони культурної спадщини, не знайшли можливості на відстані буквально 500 метрів від свого офісу, звернути уваг на цей об’єкт, надати йому хоча б малесенький охоронний статус", - констатував Карандєєв.

Він додав, що все ж таки існують шанси на відповідальність у правовому полі. "Є один момент, на який я звертаю увагу і правоохоронців, в тому числі. Те, що в проектних документах, які зазначалися на реконструкцію цього об’єкта, не було зазначено його знесення. Тобто, мені здається, якщо дослідити правомірність дій забудовників з цієї сторони, то можна буде віднайти певні порушення і вступити в діалог у правовому полі", - пояснив Карандєєв.

За його словами, щоб упереджувати в майбутньому ситуації зі знесенням об’єктів, як зовні не мають ніякої вишуканої архітектури, але "є свідками історії нашої країни, нашого міста і столиці", їх потрібно оберігати та відносити хоча б до найменшого охоронного рівня.

В.о. міністра культури зазначив, скільки ще споруд у столиці можуть бути під загрозою знищення через відсутність будь-якого охоронного статусу та наголосив на необхідності спеціальної програми для виявлення таких об’єктів з метою збереження спадщини.

"Точно зазначу, що таких об'єктів не одна тисяча. За нашими приблизними оцінками, від 1500 до 2 тисяч будівель на території міста Києва є такими, що не мають жодного охоронного статусу, але, тим не менше знаходяться в зоні історичної забудови. Тому, очевидно має бути спеціальна програма дослідження і виявлення таких об’єктів. І вона не має йти в догоду забудовникам або тим, хто бажає використати ці об’єкти для здійснення реконструкції шляхом знищення і побудови нових об'єктів", - підкреслив Карандєєв.

Знищення історичних будівель у Києві

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на Подолі у Києві, попри відсутність дозвільних документів та опір місцевих активістів, знесли 200-річну старовинну дерев’яну садибу.

Кияни обурені, а столична влада заявила, що не надавала дозволу на демонтаж та звернеться до правоохоронців для перевірки законності дій власника будівлі.

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