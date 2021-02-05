Громадські активісти стверджують, що поліцейські систематично ігнорують факти жорстокого поводження з тваринами.

Сьогодні в центрі Одеси після того, як 31 січня чоловік жорстоко побив собаку породи хаскі в селі Холодна Балка, люди пікетували будівлю поліції, вимагаючи покарати винного.

Читайте такожУ Рівному немовля, мати якого померла після домашніх пологів, виписали з лікарні (відео)Як передає кореспондент УНІАН, понад сто людей зібралися на вул. Єврейській, біля будівлі регіонального главку Нацполіції.

Люди прийшли з плакатами, на яких розміщені зображення тварин, в тому числі фотографія закривавленого хаскі по кличці Марс, якого було покалічено у вищезгаданому селі. На плакатах також були написи: «Собака завдає болю лише, коли вмирає», «Ми хочемо жити!» та ін. Крім того, учасники акції тримали велику розтяжку: «Поліція, захисти тварин».

Серед присутніх були представники різних зоозахисних організацій та груп, зокрема, «Відкриті клітки», «Закон природи», Animal SOS Odessa, «Собачий патруль. Одеса», «Кіт і пес» тощо. Також до громадських активістів приєдналися волонтери і звичайні городяни.

Як зазначили у своїх виступах активісти, історія Марса стала «останньою краплею», яка спонукала їх вийти на мітинг. Його мета - домогтися притягнення до відповідальності чоловіка, який покалічив собаку.

Також активісти хочуть привернути увагу городян і правоохоронних органів до того, що тисячі тварин в Україні страждають від жорстокого поводження, а поліція майже ніколи не реагує на такі факти.

Промовці заявили, що поліцейські ігнорують превентивні заходи щодо захисту прав тварин, систематично відмовляються виявляти і реєструвати в ЄРДР відомості про факти жорстокого поводження з тваринами, виїжджати на виклики щодо припинення таких фактів та ін.

Громадські активісти стверджують, що виступають проти «систематичного саботажу» роботи з боку оперативно-слідчих груп щодо належної фіксації таких злочинів, які не оформляють документи, не вилучають речові докази (в тому числі убитих тварин), не опитують свідків тощо.

У ході акції також відбувся збір підписів під відповідним зверненням до керівництва регіонального главку Нацполіції.

Побиття хаскі під Одесою: що відомо

31 січня в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області місцевий житель важко травмував собаку породи хаскі. У собаки - проломлений череп і перелом щелепи. Очевидці стверджують, що поліцейські, які приїхали на виклик, нічого не зробили.

Волонтери забрали тварину і доставили в Одесу, в клініку "Айболит". Медики ввели собаку в штучну кому. У соціальних мережах були опубліковані фото і відео, що відобразили чоловіка і тварину. Зокрема, як закривавлений собака повзе по снігу, намагаючись сховатися від зловмисника, у якого в руках – мотузка.

Ця подія викликала великий резонанс. Багато хто висловив бажання поїхати у вищеназване село, щоб "провести бесіду зі шкуродером".

Пізніше стало відомо, що зоозахисники "провчили" шкуродера.

Розпочато два кримінальних провадження: за фактом жорстокого поводження з твариною - за ч. 1 ст. 299 і за фактом нападу на чоловіка - за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз.

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Автор: Лариса Козова