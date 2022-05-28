Окупанти замінували будинок українця, відходячи з міста.

Житель Бучі знайшов вдома "подарунок" від російських загарбників. Окупанти залишили посеред квартири мину, поставивши зверху величезну гирю.

Відео з місця події з'явилося у мережі.

Загарбники залишили міну, а зверху на неї поклали гирю. Вибух мав статися при спробі зняти вантаж.

"Буча. Окупанти залишили "подаруночок" господарям будинку – поклали гирю на міну. Якщо її підняти, пристрій здетонує", – говориться в повідомленні.

На кадрах з квартири можна побачити, що вибухонебезпечний предмет окупанти залишили посеред кімнати. Сапери продовжують розміновувати місто.

Раніше у мережі з'явилися нові відеозаписи, що показали факти мародерства, вчинені російськими військовими в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: