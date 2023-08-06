Поліцейські затримали місцевого мешканця.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області чоловік вчинив наругу над могилами загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. 5 серпня їм повідомили, що на кладовищі у селищі невідомий пошкодив сім флагштоків державних прапорів України, встановлених на могилах полеглих військових.

Поліцейські затримали 63-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Тим часом у Telegram-каналах з'явилося відео, авторка якого знімає наслідки знущання над могилами. "Наші сини, наші діти, батьки, чоловіки, захищали Україну. А нелюди ось таке поробили на могилках наших рідних. Крик душі, немає слів", - сказала вона.

Наруга над могилами

Нагадаємо, раніше у селі в Черкаській області підлітки зняли прапор України з могили загиблого військовослужбовця для відео у TikTok. На їхніх батьків склали адмінпротоколи за невиконання батьківських обов'язків.

В Одеській області п'яний чоловік зруйнував на кладовищі 92 надгробки. Він займався цим протягов кількох днів.

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