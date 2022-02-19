Правоохоронці несуть службу цілодобово, задіяна військова техніка та кінологи зі службовими собаками.

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Як повідомляється на сайті Нацгвардії, з 16 лютого військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Нацгвардії спільно зі співробітниками Нацполіції прийняли ГЕС під посилену охорону.

"Для забезпечення надійного захисту важливого об’єкту критичної інфраструктури задіяна військова техніка та кінологи зі службовими собаками. Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово", - розповіли в НГУ.

Зазначається, що основним завданням силовиків є запобігання будь-яким провокаційним чи диверсійним діям, виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів, правоохоронці перевіряють транспортні засоби та документи громадян.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого військовослужбовці НГУ і працівники Нацполіції взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Вас також можуть зацікавити новини: