Зокрема, 33 політв'язні перебувають у окупованому Криму: двоє відбувають покарання, 30 - в ізоляторі і один - під судом.

В окупованому Криму та Російській Федерації незаконно утримують на сьогодні 109 українських політв'язнів.

Читайте такожРосійський снайпер на Донбасі смертельно поранив українського бійцяПро це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила в ефірі радіо «Крим.Реалії», запис якого опубліковано в соціальній мережі Facebook.

«На сьогодні 109 осіб перебувають в місцях несвободи. З них 33 людини в окупованому Криму: двоє відбувають покарання, 30 - в ізоляторі і один - під судом. Решта перебувають в Російській Федерації. Теж частина відбуває покарання, а частина перебуває в слідчих ізоляторах», - повідомила Денисова.

На запитання ведучого, які категорії громадян найчастіше потрапляють під політичне переслідування, український омбудсмен уточнила, що з цих 109 незаконно утримуваних осіб 75 - це кримські татари.

Вона нагадала, що у вересні 2019 року 35 людей повернули Україні.

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Автор: Інна Андаліцька