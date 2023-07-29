До повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, кількість бажаючих отримати посвідку тимчасового перебування була такою ж – 50%.

Половина громадян України, які перебувають у Польщі, заявляють про готовність офіційно звернутися по документи на довший термін перебування в цій країні (дозвіл на постійне або тимчасове проживання). Серед воєнних біженців цей відсоток нижчий (36%) порівняно з 60% серед довоєнних мігрантів (українців, які прибули в Польщу до початку повномасштабного вторгнення). Про це свідчить дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Причому до повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, кількість бажаючих отримати посвідку тимчасового перебування була такою ж – 50%.

Автори дослідження стверджують, що довоєнні мігранти сприймають Польщу як країну, де можна залишитися на довше, тоді як для воєнних біженців Польща є місцем тимчасового прихистку.

Відео дня

Натомість цікавим є той факт, що більше громадян України налаштовані звертатися по польське громадянство (15%), ніж тих, хто заявляє про бажання жити в Польщі постійно (10%).

У 2022 році громадяни України у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів серед іноземців. 5200 українців стало громадянами Польщі.

Крім того, за даними Управління у справах іноземців у Польщі, станом на кінець лютого 2023 року, 360 тис громадян України мали посвідки на тимчасове проживання. У переважній більшості їх видавали у зв'язку з працевлаштуванням. Понад 65 тис. громадян України мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довгострокове проживання в ЄС.

Як проводилось опитування

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України. Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

Українці у Польщі - деталі

Раніше експерти EWL, посилаючись на дані дослідження повідомляли, що перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на Батьківщину після закінчення війни. 51% біженців, які знайшли притулок у Польщі після повномасштабного вторгнення, та аж 67% економічних мігрантів, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, вказують на перспективу вступу України до Європейського Союзу як найбільш мотивуючий фактор для повернення.