За непідтвердженою інформацією, у Яни Кернес була онкологія, а також стався інсульт.

Померла Яна Кернес - невістка колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Дружина старшого сина покійного політика була приватним нотаріусом. Життя жінки забрала хвороба.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Кирило Кернес (старший син колишнього мера).

10 лютого він написав про смерть дружини та зазначив, що жив із нею 16 років. У шлюбі у старшого сина та невістки Кернеса народилося двоє дітей. У тексті про смерть жінки йдеться про "потвору-хворобу", яку вона не змогла подолати.

"Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас", - написав Кирило Кернес.

У Харківських Telegram-каналах з'явилася непідтверджена інформація, що у Яни Кернес було онкологічне захворювання. Окрім цього, у неї нібито стався інсульт.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у скандал потрапила друга невістка Кернеса - дружина його молодшого сина Данила Привалова. Юлія Привалова обурила українців анекдотом про бандерівців, за що її бренд Yaro почали бойкотувати. Реакцію суспільства та крупних торгівельних мереж вона назвала "дебілоїдною політикою".

Хто така Яна Кернес

Яна Кернес - дружина старшого сина колишнього мера Харкова Генадія Кернеса. У шлюбі з Кирилом Кернесом вона прожила 16 років. У них двоє дітей - хлопчик Лука та дівчинка Кіра. Жінка працювала приватним нотаріусом.

У своїй декларації про доходи Кирило Кернес вказав, що його дружині належать дві квартири у Харкові та один автомобіль. Чоловік очолює фракцію "Блок Кернеса - Успішний Харків" у Харківській обласній раді.

Коли помер Генадій Кернес

17 грудня 2020 року мер Харкова Генадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доправили у вересні. У зв’язку зі смертю Кернеса у Харкові оголошували триденну жалобу.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада 2020 року Кернеса офіційно оголосили мером Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.