Юлія Привалова грубо прокоментувала реакцію великої мережі супермаркетів на її антиукраїнські висловлювання.

Невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова грубо відповіла на бойкот свого бренду Yaro, з яким їй довелося зіткнутися після скандалу з анекдотом про бандерівців. Однак вона вирішила не виправдовуватися або вибачатися, а знову почала ображати людей.

Грубою реакцією на бойкот Привалова поділилася в Stories свого Instagram.

Невістку Кернеса запитали про те, як вона ставиться до того, що товари її бренду перестали продавати в Silpo. У відповідь на це Привалова написала безліч грубих слів.

Читайте такожУ Києві продавали футбольні м ячі з символікою Росії – активіст (фото)"Це дебілоїдна політика радикально налаштованої меншини, яка дуже криклива, розлючена, ведена, керована і, на жаль, для багатьох з них це просто такий бізнес", - заявила невістка Кернеса.

Крім цього, Привалова знову зробила скандальний випад на адресу українців, пожартувавши про вінки й бандерівців. Також вона стверджує, що бойкот її бренду нібито є "знищенням" не тільки її бізнесу, але і її, як людини.

Скандал навколо невістки Кернеса - з чого все почалося

У жовтні цього року Привалова осоромилася анекдотом про бандерівців. Невістка Кернеса похвалилася в Instagram фото з Москви. Вона і її чоловік позували біля Кремля. У коментарях невістку і сина Кернеса назвали "сєпарами". Однак Привалова вирішила не виправдовуватися через подорож до столиці країни-агресора. Замість цього вона написала українофобський анекдот про бандерівців.

Українці бурхливо відреагували на слова Привалової. За анекдот, який вона написала, невістка Кернеса отримала бойкот свого бренду Yaro. Товари її бренду перестали продавати в Silpo і на інших великих торгових майданчиках.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко