Жінка сина покійного мера Харкова похвалилася відпочинком в РФ та невдало пожартувала про українців.

Невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова оскандалилася українофобським анекдотом про бандерівців. За це вона вже отримала від українців бойкот товарів свого бренду Yaro.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів активіст Сергій Стерненко.

Все почалося декілька днів тому, коли Привалова похвалилася в Instagram фото з Москви. Вона та її чоловік позували біля Кремля. У коментарях невістку та сина Кернеса назвали "сєпарами". Проте Привалова вирішила не виправдовуватися через подорож до столиці країни-агресора. Замість цього вона написала українофобський анекдот про бандерівців.

"Невістка Кернеса, сестра нардепа з "Слуги народу" Козака та донька мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну та любить окупантів. Виклала фото з Москви із українофобським "анекдотом". А ще Юля є власницею ТМ Yaro, під якою продають різну веганську їжу. Печиво у Юлі купує та перепродає Сільпо та Ідеаліст, наприклад... Закликаю їх відмовитись від співпраці з Приваловою, якщо вони цінують свою репутацію та поважають Україну", - написав Стерненко, обурений вчинком бізнесвумен.

Читайте такожСтало відомо, хто викупив резиденцію Кернеса в Харкові: оприлюднено її фотоУкраїнці бурхливо відреагували на анекдот від Привалової. У спільноті "Катарсис" згодом повідомили, що невістка Кернеса швидко закрила свою сторінку в Instagram, бо вона отримала багато хейту.

Сьогодні, 18 жовтня, Стерненко повідомив, що від товарів бренду Привалової відмовилася компанія Rozetka. Тепер на сайті інтернет-магазину не продаються солодощі та печиво Yaro.

"Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка "відсутній у продажу". Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації", - написав активіст.

Стерненко наголосив, що Привалова так і не вибачилася за свій анекдот, тому бойкот її бренду - єдиний та правильний варіант відповіді на такий ганебний вчинок. Сільпо, Glovo, "Алло" та ряд інших компаній також мають відмовитися від товарів Yaro, вважає активіст.

Через декілька годин після цього на сторінці Yaro в Instagram нарешті з'явився допис на тему скандалу. У тексті, окрім "сухих" вибачень, зазначається, що ідея компанії "з самого першого дня її заснування була суто українською".

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Автор: Поліна Кузенко