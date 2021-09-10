Депутат мріє, аби його опонент зійшов з "хибного шляху".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вирішив продовжити скандал з позафракційним депутатом Гео Леросом. Після штурханини та бійки, яка сталася 9 вересня у Раді, скандальний політик пішов до церкви.

У своєму Telegram-каналі Тищенко повідомив, що він "помолився за здоров'я" Лероса.

Політик опублікував фото з церкви, на ньому він ставить свічки. Тищенко використав навіть таку можливість для піару, хоча вихваляння релігією та молитвами - не найкращий метод для роздмухування скандалу.

Читайте такожВ Україні заборонили сексизм та гендерні стереотипи в рекламі"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - написав політик.

Сам Гео Лерос поки що не відреагував на вчинок Тищенка, проте він навряд чи зрадіє подібним висловлюванням про "хибний шлях".

Штурханина Тищенка та Лероса - що відомо

9 вересня Микола Тищенко намагався стягнути з парламентської трибуни Гео Лероса. Це сталося під час виступу Лероса у Верховній Раді, під час якого він критикував діяльність Офісу президента;

Ситуацію зі штурханиною сам Тищенко пояснив тим, що Лерос намагався образити президента і говорив не за темою. Саме тому він нібито вирішив стягти його з трибуни;

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що і Тищенко, і Лерос, мають бути покарані. Згідно з Регламентом парламенту вони могли отримати до п'яти днів відсторонення від участі в пленарних засіданнях;

Після цього у "Слузі народу" допустили виключення Тищенка з фракції за бійку з Леросом.

Окрім цього УНІАН вже повідомляв, що влітку Тищенко влаштував бійку з колегою по фракції Олександром Куницьким.

Автор: Поліна Кузенко