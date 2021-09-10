Сам Гео Лерос поки що не відреагував на вчинок Тищенка / фото - УНІАН, Максим Поліщук

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вирішив продовжити скандал з позафракційним депутатом Гео Леросом. Після штурханини та бійки, яка сталася 9 вересня у Раді, скандальний політик пішов до церкви.

У своєму Telegram-каналі Тищенко повідомив, що він "помолився за здоров'я" Лероса.

Політик опублікував фото з церкви, на ньому він ставить свічки. Тищенко використав навіть таку можливість для піару, хоча вихваляння релігією та молитвами - не найкращий метод для роздмухування скандалу. 

Читайте такожВ Україні заборонили сексизм та гендерні стереотипи в рекламі"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - написав політик. 

Сам Гео Лерос поки що не відреагував на вчинок Тищенка, проте він навряд чи зрадіє подібним висловлюванням про "хибний шлях".

Депутат похвалився візитом до церкви / фото - Telegram-канал Миколи Тищенка

Штурханина Тищенка та Лероса - що відомо

  • 9 вересня Микола Тищенко намагався стягнути з парламентської трибуни Гео Лероса. Це сталося під час виступу Лероса у Верховній Раді, під час якого він критикував діяльність Офісу президента;

  • Ситуацію зі штурханиною сам Тищенко пояснив тим, що Лерос намагався образити президента і говорив не за темою. Саме тому він нібито вирішив стягти його з трибуни;

  • Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що і Тищенко, і Лерос, мають бути покарані. Згідно з Регламентом парламенту вони могли отримати до п'яти днів відсторонення від участі в пленарних засіданнях;

  •  Після цього у "Слузі народу" допустили виключення Тищенка з фракції за бійку з Леросом.

Окрім цього УНІАН вже повідомляв, що влітку Тищенко влаштував бійку з колегою по фракції Олександром Куницьким.

Автор: Поліна Кузенко