У так званій "ЛНР" набули чинності "закони" щодо адміністративно-територіального устрою та утворення міських та муніципальних округів.

Через значні руйнування Попасну окупанти вже не враховують як населений пункт. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у так званій "ЛНР" набули чинності "закони" щодо адміністративно-територіального устрою та утворення міських та муніципальних округів.

"Попасну окупанти не враховують вже офіційно – населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів… Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної. Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на "законодавчому рівні", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, стають жорсткішими вимоги загарбників при влаштуванні місцевих на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, та при оформленні соціальних виплат.

"Вони все частіше вимагають, крім паспорта РФ, ще й припинення українського громадянства. До того ж, держдума РФ ухвалила законопроект, згідно з яким пропонується вважати припиненим українське громадянство з дня подання заяви про вихід із нього. Водночас громадяни зобов'язуються утриматися від реалізації прав та виконання обов'язків громадянина України, у тому числі від отримання та використання українського паспорта та інших документів, що засвідчують це громадянство", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що росіяни продовжують використовувати цивільних у якості "живого щита". Як і раніше, техніку вони розміщують поруч з відділеннями лікарень та школами. Так само, як й особовий склад. Засоби ППО ворога також можна помітити посеред житлових кварталів міст.

Втрати Росії на сьогодні - останні дані

За останніми даними Генштабу, загальні втрати росіян на війні проти України становлять понад 162 тисячі.

Зокрема, минулої доби ЗСУ відправили на концерт до Кобзона 1040 загарбників.

Також повідомляється, що українська авіація за добу завдала 16 ударів по ворогу. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

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