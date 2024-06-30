Порушення закону про мобілізацію: чи може ТЦК обмежити право керування автомобілем

Таке покарання за порушення мобілізаційного законодавства є, але це не повноваження ТЦК.

За ігнорування мобілізаційного законодавства щодо обов'язкового оновлення даних в Територіальному центрі комплектування до 16 липня, військовозобов'язаний може залишитися без водійського посвідчення.

Як розповів у коментарі "Суспільному" заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Фризюк, за це порушення суд також може обмежити право керувати автомобілем.

Згідно із законом про мобілізацію, якщо військовозобовʼязаний не виконав вимогу територіального центру комплектування, то за їхнього подання суд може ухвалити рішення тимчасово обмежити її в керуванні транспортним засобом. Рішення підлягає негайному виконанню.

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"Звичайно, воно може бути оскаржене за встановленим порядком, але підлягає негайному виконанню. Діятиме воно до моменту виконання людиною вимог ТЦК або до закінчення особливого періоду, тобто воєнного стану", - заявив Фризюк.

Лише суд може приймати рішення про позбавлення чи обмеження у праві керування транспортним засобом.

"Наразі не передбачено інші відповідальності за не оновлення персональних даних, крім адміністративної. При цьому немає якоїсь межі, скільки людина має сплачувати штраф. Тобто за кожен раз, коли будуть виявляти порушення, треба сплачувати цей штраф", - додав Фризюк.

Мобілізація в Україні

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін сьогодні заявив, що мобілізація в Україні триває і її темпи останнім часом значно зросли. Він зазначив, що процес набув інакшої інтенсивності, динаміка позитивна і це не може не тішити.

Він також пояснив, що наразі нові мобілізовані ще не опинилися у війську, оскільки для цього потрібен час. Зокрема на проходження ВЛК, отримання мобілізаційного розпорядження та проходження навчання.

Речник Міноборони зазначив, що кількість бажаючих самостійно піти через рекрутинг до війська також збільшилася.

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