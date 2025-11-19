В Міноборони розповіли, як отримати нове посвідчення УБД.

Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення", - зазначають в міністерстві.

Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.

Відео дня

Зазначається, що відповідні зміни внесено наказом Міноборони.

Як отримати нове посвідчення УБД

Зазначається, що у разі втрати або викрадення посвідчення УБД чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільненим з військової служби потрібно звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку.

Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні колишні військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, можуть самостійно отримати статус учасника бойових дій (УБД). Це можна зробити декількома способами - подати документи особисто, надіслати поштою або оформити все онлайн.

Вас також можуть зацікавити новини: