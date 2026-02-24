Генерал США попередив, що війна з Іраном може перерости в затяжний конфлікт, - Axios

В адміністрації Дональда Трампа тривають дискусії про те, як вчинити з Іраном.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може нести серйозні ризики для Сполучених Штатів Америки.

Йдеться, зокрема, про можливе втягування країни в затяжний конфлікт. Про це з посиланням на два поінформованих джерела повідомляє видання Axios. В адміністрації Дональда Трампа тривають дискусії про те, як вчинити з Іраном, і які наслідки матиме той чи інший варіант.

Низка людей в оточенні американського президента закликає до обережності. Однак деякі джерела вважають, що сам Трамп схиляється до удару по Ірану.

Журналісти пишуть, що Кейн є головним військовим радником Трампа і користується великою повагою у президента США. Тому його позиція може бути особливо впливовою. Джерела видання відзначають, що ніхто не виступає за вторгнення або військові дії за участю наземних військ на території Ірану. І сам Кейн виявляв велику обережність в обговореннях.

Одне з джерел охарактеризувало Кейна як "нерішучого воїна" щодо Ірану. Генерал вважає, що ставки у великій операції в Ірані вищі, а ризик заплутатися і зазнати втрат – більший, у порівнянні з операцією у Венесуелі, коли був захоплений диктатор Ніколас Мадуро.

Неназваний співрозмовник журналістів сказав, що хоча Кейн і не виступає за завдання удару по Ірану, він підтримає і виконає будь-яке рішення, яке ухвалить Трамп.

Інше джерело зазначило, що Кейн не ставиться до військової кампанії проти Ірану скептично. Однак він "тверезо і реалістично" оцінює шанси на успіх і те, що може статися після початку війни.

"Кейн був єдиним військовим лідером, який в останні тижні інформував Трампа з питань Ірану. Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер не був запрошений на зустрічі, скликані Трампом щодо Ірану, і не розмовляв з президентом з моменту початку кризи на початку січня", – додає видання.

Реакція Трампа на матеріали ЗМІ

Тим часом американський лідер Дональд Трамп вже написав у соцмережі Truth Social, що історії про генерала Кейна в "фейкових медіа" неправдиві.

Він стверджує, що Кейн не виступав проти військового сценарію у випадку з Іраном і, якщо буде прийнято рішення про операцію, вважає, що США зможуть "легко перемогти".

"Все, що було написано про потенційну війну з Іраном, написано невірно і зроблено навмисно. Рішення приймаю я, я віддав би перевагу угоді, а не її відсутності, але якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже поганий день для цієї країни і, на превеликий жаль, для її народу. Тому що вони великі і чудові, і з ними ніколи не повинно було статися нічого подібного", – заявив він.

США та Іран: це варто знати

В останні тижні Сполучені Штати Америки перекидають значні сили на Близький Схід. У ЗМІ активно обговорюють можливий початок війни з Іраном.

Одним з найгостріших питань у відносинах між країнами є ядерна програма Ірану. Вашингтон розглядає збагачення урану в країні як потенційний шлях до створення ядерної зброї. Тегеран же заперечує такі наміри.

У прагненні запобігти атаці, Тегеран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми. Однак там хочуть скасування санкцій і визнання права на збагачення урану.

