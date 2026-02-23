Фахівці назвали шість смартфонів, які сміливо можна купувати вживаними у 2026 році

Це не тільки спосіб заощадити, але й шанс отримати пристрій з чудовою камерою, потужним залізом і тривалою підтримкою без переплати за новинку.

В умовах дефіциту пам'яті та інших компонентів ціни на смартфони в 2026 році прогнозовано зростуть на 20-30 відсотків. Бюджетні моделі постраждають найбільше, а стабілізація ринку очікується не раніше 2028 року.

У зв'язку з цим експерти радять розглянути покупку вживаних або відновлених смартфонів. Видання BGR вибрало шість моделей у різних цінових категоріях, які сміливо можна купувати вживаними завдяки тривалій підтримці ПЗ і потужному залізу.

iPhone 15 Pro

Відео дня

iPhone 15 Pro виступає "золотою серединою" в лінійці Apple. Титановий корпус, чипсет A17 Pro, роз'єм USB-C і камера 48 мегапікселів роблять його актуальним на роки вперед, пропонуючи преміум-можливості значно дешевше нових моделей

Єдиний момент – уважно перевіряйте стан акумулятора при покупці. Деякі користувачі iPhone 15 Pro скаржилися на передчасне зниження максимальної місткості акумуляторів.

Google Pixel 9 Pro

Шанувальникам "чистого Android" цей смартфон повинен сподобатися. У нього вражаюча OLED-панель, потужна система камер з передовою обчислювальною фотографією на базі ШІ та преміальна якість збірки.

Єдиний недолік – процесор Tensor G-серії. Його не можна назвати повільним, але він не дотягує до флагманських рішень Apple, Qualcomm або MediaTek. Хоча в повсякденних завданнях ви навряд чи помітите різницю.

Galaxy S24 Ultra

Флагман Samsung все ще залишається одним з найбільш технологічних Android-смартфонів на ринку. Топовий екран, потужна система камер і програмне забезпечення One UI – сильні сторони цієї моделі.

Пристрій також відрізняється ємним акумулятором і підтримкою швидкої зарядки, що робить його зручним для активного використання. А ще є стилус S Pen, що дозволяє робити нотатки і малювати.

OnePlus 13

Смартфон, який у багатьох оглядах називають "топ за свої гроші": флагманський чіп Snapdragon, яскравий 120-Гц дисплей, неймовірна автономність і преміальний дизайн. Камери непогані, але гірші, ніж у конкурентів.

Пристрої OnePlus також люблять за швидку зарядку (OnePlus 13 заряджається від 0 до 100% по дроту приблизно за 35 хвилин) і оболонку Oxygen OS.

OnePlus Open

Недешевий в новому стані, проте на вторинному ринку його можна знайти вигідно – особливо якщо хочеться складаний телефон з якісним екраном і потужною начинкою.

Технологія багатозадачності дозволяє комфортно використовувати до трьох додатків одночасно на 7,82-дюймовому екрані, забезпечуючи роботу з "плаваючими" вікнами, швидкий спліт-екран і зручне управління жестами.

iPhone 16

Одна з найвдаліших моделей iPhone останніх років з хорошим балансом між ціною і функціями. Телефон пропонує високу продуктивність, поліпшену камеру і цілий день автономності.

На вторинному ринку iPhone 16 може стати особливо вигідною покупкою при хорошому стані акумулятора і корпусу.

Раніше оглядачі назвали чотири найкращі смартфони прямо зараз до 8000 грн. Все частіше в бюджетних моделях можна знайти AMOLED-панель, ємну батарею, пристойні камери і сучасне ПЗ.

Якщо вірити витокам, Apple вже на початку березня випустить iPhone 17e. Бюджетний телефон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже лаяли iPhone 16e.

Вас також можуть зацікавити новини: