Росія створить гусеничний 'авіаносець' для дронів

Фахівці російського НВО "Кайсант" розробляють радіокерований аеродром для дронів на гусеничному шасі під назвою "Муравей". Про це пише портал Defense Express.
Повідомляється, що вже є дослідний зразок радіокерованого візка. "Муравей" був випущений дрібними серіями в різних модифікаціях. Всі вироби направили замовникам.
Різні версії роботів отримали різну "начинку". Це стосується двигунів та систем управління. При цьому за своєю архітектурою вони практично ідентичні.
Характеристики портативного аеродрому "Муравей":
- Довжина – 90 см;
- Ширина – 80 см;
- Вага – 27 кг;
- Вантажопідйомність – 25 кг;
- Швидкість руху пересіченою місцевістю – 9 км/год;
- Зв'язок – захищений від перешкод зв'язок "Гермес".
Дрони повинні доставлятися до місця запуску в режимі гібернації (енергозберігаючий режим), а потім активуватися для виконання бойових завдань.
Defense Express пише, що подібні "аеродроми" на базі НРК "Муравей" російські сили випробовують щонайменше з лютого минулого року. Розробку вже застосовують безпосередньо на полі бою.
Крім того, розробники заявляли про створення спеціальної станції керування, яка, за їхніми словами, здатна одночасно працювати з "необмеженою" кількістю безпілотників.
Наземні роботизовані комплекси – інші новини
Варто сказати, що кількість наземних роботів зростає не лише у РФ, а й в Україні. Це стосується платформ, здатних евакуювати поранених, вести вогонь по російських позиціях, встановлювати й розміновувати вибухові пристрої, транспортувати вантажі та здійснювати розвідку.
Експерти наголошують, що Україна активно й доволі швидко експериментує у цьому сегменті бойових технологій.
Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ratel Robotics модернізувала одну зі своїх моделей наземних роботів, адаптувавши її для транспортування та запуску волоконно-оптичних дронів.
Як повідомляв Business Insider, це дає змогу українським військовим запускати безпілотники ближче до лінії фронту, тоді як оператори можуть перебувати на відстані кількох кілометрів.