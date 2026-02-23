Росія створить гусеничний 'авіаносець' для дронів

Подібні "аеродроми" на базі наземного роботизованого комплексу "Муравей" російські сили випробовують щонайменше з лютого минулого року.

Фахівці російського НВО "Кайсант" розробляють радіокерований аеродром для дронів на гусеничному шасі під назвою "Муравей". Про це пише портал Defense Express.

Повідомляється, що вже є дослідний зразок радіокерованого візка. "Муравей" був випущений дрібними серіями в різних модифікаціях. Всі вироби направили замовникам.

Різні версії роботів отримали різну "начинку". Це стосується двигунів та систем управління. При цьому за своєю архітектурою вони практично ідентичні.

Характеристики портативного аеродрому "Муравей":

Довжина – 90 см;

Ширина – 80 см;

Вага – 27 кг;

Вантажопідйомність – 25 кг;

Швидкість руху пересіченою місцевістю – 9 км/год;

Зв'язок – захищений від перешкод зв'язок "Гермес".

Дрони повинні доставлятися до місця запуску в режимі гібернації (енергозберігаючий режим), а потім активуватися для виконання бойових завдань.

Defense Express пише, що подібні "аеродроми" на базі НРК "Муравей" російські сили випробовують щонайменше з лютого минулого року. Розробку вже застосовують безпосередньо на полі бою.

Крім того, розробники заявляли про створення спеціальної станції керування, яка, за їхніми словами, здатна одночасно працювати з "необмеженою" кількістю безпілотників.

Наземні роботизовані комплекси – інші новини

Варто сказати, що кількість наземних роботів зростає не лише у РФ, а й в Україні. Це стосується платформ, здатних евакуювати поранених, вести вогонь по російських позиціях, встановлювати й розміновувати вибухові пристрої, транспортувати вантажі та здійснювати розвідку.

Експерти наголошують, що Україна активно й доволі швидко експериментує у цьому сегменті бойових технологій.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ratel Robotics модернізувала одну зі своїх моделей наземних роботів, адаптувавши її для транспортування та запуску волоконно-оптичних дронів.

Як повідомляв Business Insider, це дає змогу українським військовим запускати безпілотники ближче до лінії фронту, тоді як оператори можуть перебувати на відстані кількох кілометрів.

