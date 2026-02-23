Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альметьєвськ у Татарстані.

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, вона "Калейкіно" приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, а далі змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

За словами співрозмовника, під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.

Відео дня

"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку росії", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по "Калейкіно"

Як повідомляв УНІАН, вранці стало відомо, що в ніч на 23 лютого дрони атакували нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Калейкіно".

Ця НПС забезпечує закачування сировини безпосередньо у нафтопровід "Дружба". Об’єкт належить російській компанії "Транснефть".

"Калейкіно" є однією з ключових НПС в Росії. На ній відбувається процес змішування потоків нафти різної якості із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, після чого сировина подається у магістральні трубопроводи.

Вас також можуть зацікавити новини: