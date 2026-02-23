Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альметьєвськ у Татарстані.
Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, вона "Калейкіно" приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, а далі змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".
За словами співрозмовника, під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.
"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку росії", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Удари по "Калейкіно"
Як повідомляв УНІАН, вранці стало відомо, що в ніч на 23 лютого дрони атакували нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Калейкіно".
Ця НПС забезпечує закачування сировини безпосередньо у нафтопровід "Дружба". Об’єкт належить російській компанії "Транснефть".
"Калейкіно" є однією з ключових НПС в Росії. На ній відбувається процес змішування потоків нафти різної якості із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, після чого сировина подається у магістральні трубопроводи.