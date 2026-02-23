ССО уразили позиції ракетного комплексу 'Бастіон', з якого окупанти запускають 'Циркони'

Наразі детально не повідомляються результати цієї атаки.

Сили спеціальних операцій уразили позиції російських окупантів в Криму, де зосереджується ракетна бригада, яка має на озброєнні ракетний комплекс "Бастіон". З цього комплексу росіяни запускають гіперзвукові ракети "Циркон".

Як йдеться у повідомленні ССО в Telegram, в ніч з 22 на 23 лютого 2026 підрозділи "Front Strike" Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

"На тимчасово окупованій території АР Крим уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон"", - наголошується у повідомленні.

Водночас подробиці ураження не повідомляються.

Інші атаки по ворожих позиціях

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донеччини поблизу населеного пункту Нижня Кринка уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг". Також у районі населеного пункту Велика Новосілка уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

Як повідомляв УНІАН, ще у квітні 2024 року було відомо, що Україна шукає місця розміщення російських ракетних комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, з яких Російська Федерація запускає ракети "Циркон". Тому у Мінцифрі звернулися до кримчан з відповідним проханням.

Як вважає Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, Росія запускає ракети "Циркон" з метою пошуку "дірок" в протиповітряній обороні України.

Відомо, що в ніч проти 16 лютого Росія атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами "Циркон", з яких дві було знешкоджені.

