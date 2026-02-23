Знижки сягнули рекорду: Росія майже за безцінь продає свою нафту, але все може змінитись

Вартість російської нафти з постачанням з портів РФ майже на 20 доларів нижче, ніж передбачено у бюджеті РФ.

Російська нафта продається з найбільшою знижкою на міжнародному ринку за останні майже три роки. Західні санкції відлякують покупців від торгівлі з Москвою.

Видання Bloomberg з посиланням на дані міжнародної цінової агенції Argus Media зазначає, що середня знижка на нафту Urals до нафти марки Brent з постачанням з західних портів РФ сягнула 30,62 долара за барель.

"Це найбільша знижка з квітня 2023 року. Зараз ця марка нафти торгується трохи вище 40 доларів за барель (з постачанням з портів РФ, – УНІАН)", - зазначають журналісти.

Відео дня

За даними Argus Media, нафта марки Urals у порту Приморськ на Балтійському морі торгувалася по 42,09 долара, а у Новоросійську на Чорному морі ціна впала до 40,44 долара. Аналітики також фіксують рекордні знижки на російську нафту марки Urals, яка постачається до Індії. Зазначається, що до моменту, коли уральська нафта досягає Індії, розмір знижки на неї до вартості нафти марки Brent зростає до 12 доларів за барель.

Видання зазначає, що збільшення знижок на російську нафту вдарить по нафтогазових доходах Кремля. Журналісти пояснюють, що у бюджет РФ на поточний рік закладалася середня вартість нафти марки Urals у 59 доларів за барель.

Водночас Bloomberg наголошує, що поки не зрозуміло, як можуть вплинути на закупівлі російської нафти Індією запропоновані президентом США Дональдом Трампом 15% мита на імпорт товарів.

Російська нафта у світі - останні новини

22 жовтня 2025 року США оголосили про санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти".

Після запровадження США обмежень проти російських нафтових гігантів та задля підписання торговельної угоди зі Штатами, Індія – один з найбільших імпортерів російської нафти поволі стала скорочувати закупівлі російської сировини. Президент США Дональд Трамп 2 лютого заявив, що Індія погодилася припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти, нарощуючи натомість імпорт зі США та Венесуели.

За даними джерел Reuters, нафтопереробні підприємства Індії тепер уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні і будуть утримуватися від таких угод впродовж тривалого часу задля підписання торговельної угоди США.

Рекордні знижки на російську сировину не могли не позначитися на нафтогазових доходах РФ. У січні 2026 року доходи Росії від продажу нафти обвалилися до найнижчого рівня за останні 5 років - 3,7 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини: