У Мирнограді росіяни встановлюють безліч антен: чого прагне ворог

На Донеччині, у середмісті Мирнограду, російські окупанти намагаються встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу, щоб посили свою безпілотну компоненту.

Як повідомляють у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України, основні зусилля загарбники спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі".

Водночас ворог не полишає спроб витиснути українських бійців із північної частини Мирнограда та його околиць. Зазначається, що противник не змінює підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп. Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує.

"В центральній частині міста противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу, щоб підсилити свою безпілотну компоненту. Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання", - йдеться у повідомленні.

Військові також оприлюднили відео, на якому можна побачити роботу Таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, раніше аналітики моніторингово проєкту DeepState заявляли, що росіяни дотискають українські підрозділи у селі Світле біля Мирнограда, а до того захопили сусідній населений пункт - Рівне. За словами експертів, у північній частині Покровська фіксуються точки злету БПЛА противника та зафіксовано затягування піхоти в місто. Водночас ворог намагається проникати в Гришине з північно-західних околиць Покровська. Також йшлося, що на західних околицях села фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців. Крім намагання просочитися у Гришине зі сторони Покровська, ворог здійснював спроби зі сторони Котлиного, але тоді їх там вдавалось блокувати і знищувати.

