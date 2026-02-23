У 2026 році на ринку з'являться смартфони з 'антишпигунськими' екранами: що відомо

Технологія Privacy Display вже скоро дебютує у флагмані Samsung.

Здається, на ринку смартфонів намічається новий тренд. Вже відомо, що Samsung S26 Ultra першим отримає революційну технологію "приватного екрана", який приховує зображення від сторонніх очей під кутом. Не залишаться осторонь і конкуренти.

Кілька смартфонів з "антишпигунськими" екранами також готують китайські компанії, включаючи vivo, Oppo і Xiaomi. Про це повідомляє надійний інсайдер Digital Chat Station. Надалі такий захист може стати стандартом для більшості великих виробників смартфонів.

На відміну від традиційних "антишпигунських" захисних плівок, нова технологія працює на апаратному рівні, затемнюючи певні частини екрана, щоб вміст був видимий тільки користувачеві – люди навколо нічого не побачать.

Відео дня

Сама функція буде настроюваною: користувачі зможуть вибирати додатки для автоматичного ввімкнення захисту, регулювати рівень затемнення під кутом і активувати режим для конфіденційних даних, наприклад, це можуть бути паролі або особисте листування.

Раніше в мережі з'явилося відео з демонстрацією технології Privacy Display в Galaxy S26 Ultra, де контент екрана стає темним при погляді збоку.

Вже підтверджено, що презентація серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Крім Galaxy S26 Ultra, Samsung представить смартфони S26 і S26+. Напередодні в мережу просочилися ціни і повні характеристики всіх трьох моделей.

Як УНІАН вже розповідав, у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг стануть звичним явищем. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Вас також можуть зацікавити новини: