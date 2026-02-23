Колишнього принца та герцога Йоркського затримали у день його 66-річчя.

У паризькому музеї Лувр з’явилася провокативна інсталяція – активісти розмістили на стіні світлину, на якій Ендрю Маунтбеттен-Віндзор (колишній принц Ендрю) залишає поліцейську дільницю після арешту, пише The Guardian.

Як зазначається, акцію провела британська політична кампанія Everyone Hates Elon. Фото, де колишній принц згорблено сидить на задньому сидінні Range Rover, прикріплене до стіни галереї у неділю. Під рамкою активісти розмістили табличку з написом: "He’s Sweating Now" ("Тепер він пітніє") та датою – 2026.

Світлину зробив фотограф агентства Reuters Філ Нобл після затримання Маунтбеттен-Віндзора у четвер в маєтку Сандрінгем. Його підозрюють у неналежній поведінці на державній посаді. Після арешту він провів 11 годин під вартою у відділку поліції.

У статті йдеться, що колишнього принца затримали у день його 66-річчя. Його підозрюють, що під час роботи торгівельним представником Великої Британії у 2001–2011 роках він нібито передавав конфіденційну урядову інформацію засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну. Опубліковані в січні Міністерством юстиції США електронні листи, як стверджується, свідчать про передачу звітів щодо офіційних візитів.

Сам Ендрю раніше заперечував будь-які порушення у зв’язку зі справою Епштейна. Його скандальні зв’язки з фінансистом у минулому вже змусили його відмовитися від королівських обов’язків, а в січні 2022 року його позбавили королівських патронажів.

Арешт колишнього принца

Нагадаємо, що у зв'язку з арештом колишнього принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, рідного брата короля Чарльза III, поліція провела обшуки за його адресами у Беркширі та Норфолку. Це був перший випадок арешту колишнього принца на тлі багаторічних звинувачень щодо його зв’язків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Раніше Ендрю заперечував будь-які правопорушення.

Міністерка освіти Великої Британії Bridget Phillipson, виступаючи від імені уряду в неділю, не виключила можливості проведення окремого суддівського розслідування щодо зв’язків Ендрю з Епштейном. Лунають також заклики виключити його з лінії престолонаслідування, де він нині посідає восьме місце.

Діяльність групи Everyone Hates Elon

Група Everyone Hates Elon заявляє, що націлюється на "мільярдерів та їхніх друзів-політиків", використовуючи гучні перформанси. Раніше активісти розміщували в Лондоні постери із зображенням футболістів Манчестер Юнайтед із написом про те, що імміграція зробила для міста більше, ніж "мільярдери-ухильники від податків". Це стало реакцією на заяви найбільшого акціонера клубу Jim Ratcliffe про "колонізацію" Британії мігрантами.

Також активісти розгортали великий банер на площі Площа Святого Марка у Венеції під час весілля Джеффа Безоса із закликом "якщо ви можете орендувати Венецію для весілля – можете платити більше податків".

