Аналітики з’ясували, який iPhone найчастіше повертають до магазину

Флагманський смартфон Apple – iPhone 17 Pro Max – несподівано очолив рейтинг найпопулярніших пристроїв для обміну за програмами "trade-in". Незважаючи на статус новинки і високий попит при запуску, власники позбавляються від цієї моделі частіше, ніж від будь-якого іншого смартфона.

За інформацією SellCell, частка iPhone 17 Pro Max серед 20 найпопулярніших моделей на вторинному ринку зросла з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого. При цьому 86% зданих 17 Pro Max були оцінені як нові або у відмінному стані, що вказує на активний перепродаж незабаром після покупки.

Однією з ключових причин популярності цієї моделі в trade-in називають більш повільну амортизацію в порівнянні з попередником. За перші 145 днів після релізу iPhone 17 Pro Max подешевшав на 25%, тоді як iPhone 16 Pro Max за аналогічний період втратив у ціні 32,5%.

Відео дня

Середня ціна перепродажу iPhone 17 Pro Max в майже ідеальному стані становить $967. Багато з тих, хто вирішив здати телефон за програмою trade-in, ймовірно, прийшли до висновку, що ці гроші можна витратити більш раціонально – наприклад, трохи "знизити" модель iPhone, а на зекономлені кошти купити Apple Watch.

Крім того, базова версія iPhone 17 зараз знаходиться, мабуть, у найкращій формі за всю історію лінійки, відзначають аналітики. У дешевшу модель додали ряд функцій, які раніше залишалися ексклюзивом для версій Pro – в тому числі підтримку частоти оновлення екрана 120 Гц.

В цілому, в рейтингу 20 найпопулярніших моделей для обміну домінують пристрої Apple. Єдиним представником Android виявився Samsung Galaxy S25 Ultra – він посів 17-е місце з часткою близько 3,2%.

Аналітики з’ясували, який iPhone найчастіше повертають до магазину

Раніше стало відомо, що магазини по всьому світу масово знижують ціни на новий iPhone Air. Користувачі скаржаться на слабку батарею, одну основну камеру і преміальну ціну в $999.

Всі чутки і витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: