Аналітики з’ясували, який iPhone найчастіше повертають до магазину

Флагманський iPhone 17 Pro Max всього через кілька місяців після виходу очолив статистику повернень за програмою trade-in.

Флагманський смартфон Apple – iPhone 17 Pro Max – несподівано очолив рейтинг найпопулярніших пристроїв для обміну за програмами "trade-in". Незважаючи на статус новинки і високий попит при запуску, власники позбавляються від цієї моделі частіше, ніж від будь-якого іншого смартфона.

За інформацією SellCell, частка iPhone 17 Pro Max серед 20 найпопулярніших моделей на вторинному ринку зросла з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого. При цьому 86% зданих 17 Pro Max були оцінені як нові або у відмінному стані, що вказує на активний перепродаж незабаром після покупки.

Однією з ключових причин популярності цієї моделі в trade-in називають більш повільну амортизацію в порівнянні з попередником. За перші 145 днів після релізу iPhone 17 Pro Max подешевшав на 25%, тоді як iPhone 16 Pro Max за аналогічний період втратив у ціні 32,5%.

Середня ціна перепродажу iPhone 17 Pro Max в майже ідеальному стані становить $967. Багато з тих, хто вирішив здати телефон за програмою trade-in, ймовірно, прийшли до висновку, що ці гроші можна витратити більш раціонально – наприклад, трохи "знизити" модель iPhone, а на зекономлені кошти купити Apple Watch.

Крім того, базова версія iPhone 17 зараз знаходиться, мабуть, у найкращій формі за всю історію лінійки, відзначають аналітики. У дешевшу модель додали ряд функцій, які раніше залишалися ексклюзивом для версій Pro – в тому числі підтримку частоти оновлення екрана 120 Гц.

В цілому, в рейтингу 20 найпопулярніших моделей для обміну домінують пристрої Apple. Єдиним представником Android виявився Samsung Galaxy S25 Ultra – він посів 17-е місце з часткою близько 3,2%.

Раніше стало відомо, що магазини по всьому світу масово знижують ціни на новий iPhone Air. Користувачі скаржаться на слабку батарею, одну основну камеру і преміальну ціну в $999.

Всі чутки і витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

