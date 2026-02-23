Євросоюз ухвалив важливе рішення щодо санкцій проти Росії

Воно набуде чинності 24 лютого 2026 року.

Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Російської Федерації ще на рік – до 24 лютого 2027 року. Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС.

У документі зазначається, що РФ продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема заборону застосування сили, закріплену в статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, та норми міжнародного гуманітарного права.

З огляду на вищенаведене, ЄС вирішив "зберегти усі запроваджені проти РФ міжнародні заходи".

Рішення набуде чинності 24 лютого, тобто в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі досі не можуть ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, який фокусується на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі РФ.

22 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами політика, його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Зі свого боку, міністри закордонних справ Європейського Союзу закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування наступного пакету санкцій проти Росії.

