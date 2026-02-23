Частину допомоги профінансують за рахунок реалізації винищувачів, решту – через нові бюджетні вливання до Українського фонду.

Уряд Данії ухвалив рішення додатково виділити 3,8 млрд крон (близько 509 млн євро) на підтримку України у 2026 році. Кошти спрямують до спеціального Українського фонду, через який фінансується військова допомога, оборонна співпраця та закуповується озброєння, повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Йдеться про загальний пакет, що включає кошти на закупівлю озброєння, боєприпасів і військового обладнання для потреб ЗСУ. Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен наголосив, що підтримка України зміцнює й оборону Європи та самої Данії, адже боротьба України безпосередньо стосується їхньої безпеки.

Частину суми становитимуть кошти від продажу винищувачів F-16 Аргентині, які Данія виводить з озброєння у межах модернізації військово-повітряних сил. Зазначається, що усі кошти від продажу літаків у 2025 році були спрямовані на військову допомогу Україні. Такий само пріоритет буде у коштів, які будуть отримані цього року.

Данія вже заклала 9,6 млрд крон (білизько 1,28 млрд євро) допомоги Україні на 2026 рік. Додаткове фінансування разом з іншими надходженнями може збільшити загальний обсяг підтримки приблизно до 14 млрд крон (близько 1,87 млрд євро) за один рік – це один із найбільших внесків країни від початку повномасштабної війни.

Паралельно уряд підвищує і власні оборонні витрати: у 2026 році вони можуть сягнути близько 3,5% ВВП. Таким чином Данія фактично виходить на рівень, який суттєво перевищує мінімальні стандарти НАТО.

Що відомо про Український фонд

Фонд створили у 2023 році за підтримки більшості депутатів парламенту, як довгостроковий механізм допомоги Україні – не разовими пакетами, а системною багаторічною підтримкою.

Загалом, Данія планує спрямувати десятки мільярдів крон на військову допомогу Україні, що підуть на фінансування техніки, боєприпасів і виробництва озброєння безпосередньо в Україні. Цю модель, яку називають "данською", вже почав переймати Європейський Союз.

Допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, уряд Швеції оголосив про новий пакет допомоги обсягом близько 12,9 млрд шведських крон (1,2 млрд євро). Це вже 21-ша програма військової підтримки від початку повномасштабної війни.

Окрім військової допомоги країни ЄС активно долучаються до відновлення української енергетики, пошкодженої внаслідок російських атак. Зокрема, Латвія ухвалила рішення передати Україні демонтовану ТЕС, що раніше була виведена з експлуатації. Обладнання планують використати для посилення генерації та швидкого відновлення пошкоджених об’єктів.

