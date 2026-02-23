Варто розглянути питання обмеження Telegram, - очільник МВС

За словами Клименка, фактично половина заходів з вербування українців відбувається через "Телеграм".

Варто розглянути питання обмеження Telegram як мережі, через яку українців вербують для скоєння терористичних актів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який зауважив, що питання закриття "Телеграму" - це питання не лише до МВС чи Служби безпеки України, повідомляє LB.ua.

Він зауважив, що відповідь на це питання має дати відповідь і суспільство.

"Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, - про це треба говорити", - сказав Клименко.

Відео дня

За словами міністра, фактично половина заходів з вербування українців відбувається через "Телеграм".

Вибухи у Львові та Миколаєві: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. Загинула 23-річна поліцейська, ще понад два десятки людей зазнали поранень.

Після цього заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що теракт у Львові знову порушує питання про блокування Telegram та інших подібних анонімних платформ.

За її словами, російські окупанти системно використовують цей месенджер у своїх цілях для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів.

Водночас Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України висловив думку, що Верещук після заяви про можливе блокування Telegram "може з таким же успіхом поїхати до Північної Кореї або до Російської Федерації, де все блокується".

Сьогодні, 23 лютого, у Миколаєві пролунав вибух, унаслідок якого постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський, згадуючи про Львів, наголосив, що "це не збіг", і що "ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що перевіряється версія щодо терористичного акту.

Вас також можуть зацікавити новини: