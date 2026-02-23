Не тільки натовпи і спека: 10 причин відмовитися від літньої відпустки в Європі

Влітку в європейських містах на туристів чекають багато неприємних сюрпризів.

Досвідчені мандрівники вже давно навчилися переносити свої подорожі до найпопулярніших місць на низький сезон. Проте щоліта багато європейських міст все одно забиті туристами – для когось це дійсно єдиний доступний час для відпустки, а хтось поринає в безодню надмірного туризму через необдумані рішення.

Щоб переконати останніх, експерти видавництва Fodor's перерахували десять причин, чому краще відмовитися від літньої відпустки в Європі в 2026 році.

"Літо в Європі століттями зачаровувало мандрівників, але його привабливість поступово згасає. Ідеальні, як на листівках, літні місяці, які багато хто собі уявляє, тепер стикаються з реальністю: зашкалюючі температури, величезні натовпи і зростаюче невдоволення як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Протести проти масового туризму набирають обертів по всьому континенту, і деякі мандрівники переглядають свої плани", – зазначають автори матеріалу.

Відео дня

Як альтернативу вони пропонують подорожувати в міжсезоння – воно пропонує прохолоднішу погоду, менше натовпів і більш автентичний зв'язок з місцями відпочинку.

10 причин не їхати у відпустку до Європи влітку 2026 року

Влітку місцеве життя завмирає . За словами експертів, багато європейських міст втрачають свою справжню чарівність у липні та серпні, оскільки місцеві жителі виїжджають на узбережжя, в сільську місцевість або інші цікаві місця. Сімейні магазини закриваються на кілька тижнів, місцеві ресторани скорочують години роботи, а культурні установи працюють за скороченим розкладом. Замість жвавого, розміреного ритму, на який розраховують мандрівники, відвідувачі часто бачать закриті вітрини і зони, призначені тільки для туристів. Нові туристичні податки . По всій Європі місцеві органи влади вводять нові збори і правила для відвідувачів, щоб контролювати скупчення людей і захищати історичні центри. Венеція запустила плату за вхід для одноденних туристів, Амстердам підвищив свій і без того високий туристичний податок, а Барселона продовжує коригувати ціни на номери для короткострокового проживання. Туристичні організації стверджують, що ці доходи допомагають підтримувати інфраструктуру, яка відчуває навантаження через рекордну кількість відвідувачів, а для мандрівників це ще одне нагадування про те, що літо – найдорожчий час для відпустки. Дефіцит кондиціонерів . В Європі наявність кондиціонерів далеко не завжди гарантована, особливо в старих готелях, квартирах і ресторанах, побудованих задовго до того, як екстремальна спека стала звичайним явищем. І для багатьох відвідувачів цей нюанс може перетворити милування старовинною архітектурою на тортури. Обмеження на водопостачання . В останні роки посуха змусила деякі регіони Іспанії, Італії, Франції та Греції ввести сезонні обмеження на використання води влітку. Залежно від ступеня посухи, обмеження можуть включати скорочення часу прийняття душу, закриття басейнів в готелях або обмеження на автоматичну подачу води в ресторанах. Підвищений ризик лісових пожеж . Особливо плачевною ситуація в останні роки була в Португалії, Іспанії, на півдні Франції, півдні Італії, Греції, Туреччині, Україні та деяких частинах Великобританії. Однак менші за розміром пожежі були широко поширені по всій континентальній Європі та Скандинавії. У країнах Середземномор'я літні лісові пожежі призводили до евакуації туристів з пляжів, готелів і навіть з цілих островів. Крім безпосередніх проблем безпеки, дим, перекриття доріг і раптові зміни маршруту можуть порушити навіть добре сплановані поїздки. Виснажлива і небезпечна спека . В Європі помітно почастішали періоди сильної спеки: в таких містах, як Рим, Афіни, Лісабон і Севілья температура регулярно перевищує +38°C. Всесвітня метеорологічна організація відзначає, що Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент, і наслідки цього стають все більш помітними в розпал літа. Музеї скорочують години роботи, закриваються пам'ятки на відкритому повітрі, а громадський транспорт стає притулком для перегрітих натовпів. Для мандрівників – особливо для сімей з маленькими дітьми, літніх людей і людей з особливими потребами – огляд пам'яток стає фізично виснажливим і часом небезпечним. Ефект "Діснейленду ". У багатьох знакових місцях літні натовпи перетворюють історичні райони на щось, що нагадує тематичні парки під відкритим небом. Старе місто Дубровника, центр Флоренції та Карлів міст у Празі переживають сезонні зміни, коли сувенірні магазини та короткострокова оренда житла затьмарюють місцеве життя. ЮНЕСКО попереджає, що надмірний туризм загрожує культурній цілісності низки об'єктів Всесвітньої спадщини, і влітку цей тиск досягає свого піку. Мандрівники, які сподіваються на справжні враження від місцевих жителів, часто замість цього стикаються з натовпами пішоходів. Перевантажена громадська інфраструктура . Транспортні мережі Європи добре розвинені, але навіть вони насилу справляються з піковим попитом. Квитки на поїзди розкуповуються за кілька тижнів наперед, метро переповнене, а в аеропортах виникають довгі черги на огляд і часті затримки. Міжнародна асоціація повітряного транспорту визначила літню завантаженість як основну причину збоїв в авіаперевезеннях по всьому континенту. Невеликі острови і прибережні міста відчувають це ще сильніше, оскільки обмежена кількість автобусів, поромів і медичних послуг працює на межі своїх можливостей. Невдоволення і протести місцевого населення . У міру зростання кількості туристів багато жителів Європи висловлюють невдоволення зростанням цін на житло, переповненими вулицями і трансформацією своїх районів. Демонстрації в Барселоні, Амстердамі, Венеції, Лісабоні та на Канарських островах відображають зростаючу стурбованість з приводу впливу короткострокової оренди житла та сезонного попиту. Хоча протести, як правило, носять мирний характер, вони можуть порушити плани поїздок і створити напруженість в районах, які вже відчувають проблеми з надмірним туризмом. Надмірний туризм досягає свого піку . Пляжі переповнені, до музеїв потрібна попередня реєстрація, в історичних районах і навіть на пляжах стає важко пересуватися. Такі місця, як Акрополь, Лувр і Чінкве-Терре, часто вводять заходи з контролю за потоками людей просто для того, щоб підтримувати роботу в прийнятному режимі. Всесвітня туристична організація ООН визначила надмірний туризм як серйозну проблему для європейських напрямків, зазначивши, що занадто велика кількість відвідувачів погіршує як стан навколишнього середовища, так і якість відпочинку. Для мандрівників результатом є довгі черги і завищені ціни на проживання, харчування і транспорт. Це призводить до обмеженої доступності і такого рівня переповненості, який може затьмарити красу місця призначення.

Куди краще не їхати у відпустку в 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, експерти Fodor's назвали вісім місць у світі, від відвідування яких варто відмовитися цього року. Також вони назвали альтернативні варіанти для подорожей.

Крім того, було визначено десять найбільш переоцінених популярних місць в Європі – вони однозначно не варті створеного навколо них ажіотажу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.