Графіки відключень світла 24 лютого: коли українці будуть без електроенергії у вівторок

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У вівторок, 24 лютого, у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії. Як повідомила пресслужба "Укренерго", для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Енергетики радять українцям дізнаватися актуальний час та обсяг відключень на офіційних ресурсах обленерго у відповідному регіоні.

В "Укренерго" також закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіками.

Як писав УНІАН, в ніч на неділю росіяни завдали чергового удару по об’єктах енергосистеми України. Тоді основною ціллю були Одеська та Миколаївська області.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що ворогу не вдалося досягти тієї мети, яку він перед собою ставив, масово обстрілюючи об’єкти енергосистеми України взимку і в останні рази 22 та 23 лютого.

На тлі російських обстрілів прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна зупиняє екстрені поставки електроенергії в Україну.

