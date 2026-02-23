Він навіть відправив запити до німецької прокуратури для отримання роз’яснень.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний спростовує твердження німецької преси, що нібито був причетний до підготовки операції з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік 2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив під час виступу у Chatham House.

Зокрема, у нього запитали, чи був він заздалегідь поінформований про плани здійснення атаки на газопровід "Північний потік".

"Щодо "Північного потоку", нарешті це питання стало публічним. Я особисто до цього не маю ніякого відношення", - наголосив Залужний.

Він додав, що звернувся з рядом запитів до німецької прокуратури, але розуміє, що німецька прокуратура не зобов’язана повідомляти його про всі деталі.

При цьому, за його словами, цей процес якимось чином перейшов від кримінально-правового аспекту до політичного виміру.

Крім того, за його словами, газопровід є власністю Росії. Тому, йому цікаво дізнатися, чому німецький уряд висловлює велику стурбованість щодо російської власності.

Також він зауважив, що німецький уряд вже заявляв, що побудово того газогону була помилкою.

Підрив "Північних потоків"

Нещодавно видання Der Spiegel з посиланням на джерела поширювало інформацію, що операцію з підриву "Північного потоку" нібито схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Офіс президента, стверджується, не був поінформований.

Підрив газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік 2" стався у вересні 2022 року. Вибухи викинули у Балтійське море 350 тисяч тонн метану. Операція нібито мала назву "Діаметр", і була здійснена групою з шести українських осіб.

