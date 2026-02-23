Словаччина зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні, - Фіцо

Це відповідь країни на припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Словаччина зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у Facebook.

Рішення він називає відповіддю на припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Воно набирає чинності з понеділка, 23 лютого.

За словами Фіцо, якщо постачання російської нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба" не буде відновлено вже сьогодні, він звернеться до державної акціонерної компанії SEPS з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

"З сьогоднішнього дня, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергетичної мережі, вона не отримає такої допомоги", – сказав Фіцо.

За його словами, це перший крок у відповідь, на який "має право словацький уряд". Він стверджує, що це не суперечить міжнародним зобов’язанням країни.

Прем'єр-міністр Словаччини також додав, що тільки в січні 2026 року ці аварійні поставки, які були потрібні для стабілізації української енергомережі, були удвічі більшими, ніж за весь 2025 рік.

Крім того, Фіцо зауважив, що країна може піти далі – зокрема, переглянути підтримку членства України в Європейському Союзі:

"Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи".

При цьому чиновник наголосив, що готовий скасувати обмеження після відновлення транзиту нафти до країн.

"Президент України навмисно завдав нам шкоди, зупинивши постачання нафти через нафтопровід. Ми були змушені оголосити надзвичайний стан у нафтовій галузі", – заявив премʼєр Словаччини.

