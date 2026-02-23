Чи вплине енергетичний демарш Фіцо на ситуацію зі світлом в Україні: пояснення 'Укренерго'

Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому.

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у своєму Telegram-каналі.

"Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", - зазначили в "Укренерго".

У компанії також відмітили, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК "Укренерго" наразі не надходило.

Там також звернули увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації.

"Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів", - додали в "Укренерго".

Погрози Словаччини та Угорщини

Як писав УНІАН, 18 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії для України.

Також в Угорщині та Словаччині тоді заявили, що ними було припинено експорт дизелю в Україну. Причиною стало припинення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" в напрямку Угорщини та Словаччини.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що рішення зупинити подачу електрики більше вдарить по самій Угорщині. Експерт пояснив, що трейдери, які торгують електроенергією, можуть "через дефіцитність" заробити на українському ринку більше, ніж на європейському.

Пізніше, 23 лютого, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні.

При цьому енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не має технічної можливості одноосібно припинити екстрені поставки електроенергії в Україні. Таким чином його заяву варто розцінювати суто політично.

