Торговельна угода ЄС і США під питанням: Трамп все зіпсував

Рішення президента США Дональда Трампа створює невизначеність для європейської економіки.

Європейський Союз готовий відкласти ратифікацію торгової угоди з США, чекаючи пояснень від адміністрації Дональда Трампа щодо нового митного плану, пише Bloomberg.

Основні політичні групи в Європарламенті оголосили, що призупинять законодавчу роботу щодо затвердження угоди, після того як Верховний суд США скасував використання Трампом мит в рамках закону про надзвичайні повноваження. Європейські акції впали після цієї новини: фондовий індекс європейських акцій Stoxx Europe 600 знизився на 0,4%.

Головний переговірник від Європейської народної партії (ЄНП) щодо угоди з США Желяна Зовко зазначила, що "у нас немає іншого вибору", окрім як відкласти процес схвалення, щоб зʼясувати ситуацію. Крім правоцентристської ЄНП, підтримку заморожування процесу висловили соціалісти, демократи та ліберальна група Renew.

Голова парламентського комітету з торгівлі Бернд Ланге скликав екстрене засідання для перегляду торговельної угоди між ЄС і США, а європейські посли зберуться того ж дня для обговорення відносин з Вашингтоном.

Після рішення суду Трамп оголосив про введення глобального мита в 10%, яке пізніше підвищив до 15%, залишивши багато питань для американських торговельних партнерів, посиливши економічну невизначеність щодо політики США.

Угода, підписана минулого літа Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передбачала 15% мито на більшість експортних товарів ЄС до США, одночасно знявши мита на американські промислові товари, що йдуть до Євросоюзу. Проте США продовжують стягувати 50% мито на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

Блок погодився на цю нерівноправну угоду в надії уникнути повномасштабної торговельної війни з Вашингтоном і зберегти підтримку США в питаннях безпеки, зокрема щодо України. Парламент мав намір ратифікувати угоду в березні.

Проте угода вже неодноразово стикалася з труднощами. Після її підписання США розширили 50% мито на метали до сотень інших продуктів, що обурило європейських законодавців. Погрози Трампа щодо Гренландії лише підсилювали цю напруженість, а після відмови від анексії парламентарі ЄС ненадовго відновили процес ратифікації з деякими змінами стосовно потреби подальших переговорів у разі остаточного схвалення угоди.

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит. Таке рішення показало рідкісну спробу суду обмежити владу президента США після того, як американський лідер понад рік впроваджував політику за допомогою багатьох виконавчих наказів та посилаючись на рідко використовувані закони.

Всього через день після того, як Верховний суд скасував його ключову тарифну політику, Трамп оголосив, що планує встановити нову ставку глобального тарифу на рівні 15% замість колишніх 10%.

