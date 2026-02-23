Україна може стати на шлях перемоги: Залужний пояснив роль ракет у війні на виснаження

У війні на виснаження найкоштовнішим засобом залишатимуться ракети - як для нападу, так і для захисту у складі ППО.

Ракети можуть значно змінити спроможності України у війні з Росією, і стати засобом, який допоможе стати на шлях перемоги.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив під час виступу у Chatham House. Текст виступу опублікований на сайті інтернет-видання "Українська правда".

Роль ракет у війні на виснаження

Як зауважив колишній Головнокомандувач ЗСУ, ракети залишаються в зоні активного використання, попри значну вартість у виробництві.

Разом з тим, він відзначає, що функціональне призначення ракет з суто військового застосування змінилося. Тепер ракети використовуються у так званому "ракетному терорі", що призначений для нанесення ударів по економічних потужностях держави.

"Імовірно, цей вид озброєння залишиться найкоштовнішим у війні на виснаження, не тільки через вартість виробництва, а й через неможливість на нинішньому етапі застосовувати інші рішення для захисту, окрім протиракетних систем, які звісно, будуть дорожчі за самі засоби нападу", - наголосив Залужний.

На його думку, обмежена кількість виробництва ракет завжди буде давати прогнозовані потреби засобів ППО, які з правильною тактикою застосування можуть принести результат з обмеження ефекту виснаження.

Як поява великої кількості ракет в арсеналах України вплине на хід війни

"Звісно, вже сама наявність таких ракет спонукає противника до необхідності мати більше дорогих систем ППО, що буде досить відчутно для економіки. Саме тому дехто досить обережно ставиться до можливості України мати таке озброєння. Бо це дійсно шлях до нашої перемоги, а також частина забутої теорії неядерного стримування", - вважає Залужний.

Використання ракети "Фламінго"

Як повідомляв УНІАН, внаслідок влучання української крилатої ракети "Фламінго" був виведений з ладу один із ключових цехів Воткінського заводу в Удмуртії, де виготовляють російські балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші.

"Фламінго" влучила в гальвано-штамповочний цех, де виготовляються елементи корпусу ракет, а також здійснюється гальванічна обробка інших деталей. Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, внаслідок чого внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли.

