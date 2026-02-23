Ворог не пройде: в Росії створять реєстр 'рослин-іноагентів'

Перша рослина у списку опиниться під санкціями вже з березня цього року.

У Нижегородській області Російської Федерації на місцевому законодавчому рівні з'явиться список "рослин-іноагентів". Сюди вноситимуть чужорідні види, що загрожують екології та здоров'ю людей.

Видання vokrugsveta пише, що відповідний законопроект уже рекомендований профільним комітетом для другого читання. Після прийняття закону, термін "рослина-іноагент" буде офіційно закріплений в області. Уряд регіону почне формувати перелік таких "іноагентів".

Першим у списку має стати борщовик Сосновського. Ця отруйна рослина швидко розповсюджується, може витісняти місцеві види і викликати на шкірі людини серйозні опіки.

Відео дня

Власник землі, на якій виявлять такого "іноагента", буде зобов'язаний його знищити. Більше того, за лояльне ставлення до "іноагентів" в рослинній формі, аграріїв будуть карати штрафами.

Так, вже з 1 березня 2026 року по всій Росії набирає чинності закон, за яким фермери повинні боротися з небезпечною рослинністю. В іншому випадку їм випишуть штраф від 20 до 50 тисяч рублів. Тож за допомогою "іноагентів" можна буде і частково забезпечити надходження до бюджету.

Врожай в Росії - останні новини

Тільки за 2025 рік Росія вкрала з тимчасово окупованих територій України більше 2 мільйонів тонн зерна. Для того, аби незаконно продавати його за кордон, окупанти створили цілий "тіньовий" зерновий флот. Майже половину – 40% краденого зерна – відправили до Єгипту. Покупців знаходили навіть і в Європі.

Загалом в цьому році країна-агресорка збере менший врожай пшениці – в межах 86–87 млн тонн в порівнянні з минулими 90 млн тонн. Проте таке скорочення, за очікуванням, відповідає загальносвітовим тенденціям зменшення врожаю на 7–8%.

