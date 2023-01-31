У вівторок, 31 січня 2023-го року, всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради Броварів Київської області, вручили повістки. Першим її отримав мер Ігор Сапожко.
Як повідомляє Телеграм-канал "Трибуна Бровари", заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.
Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.
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Роздача повісток у міськраді Броварів
Мобілізація в Україні у 2023 році
У 2023 році в Україні затвердили нові правила військового обліку. Серед змін:
- на військовий облік почнуть брати із 16 років (раніше було з 17);
- військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію";
- приймати військовозобов'язаного на роботу чи навчання зможуть лише після надання військового квитка або після постановки на військовий облік;
- центри зайнятості передаватимуть військкоматам інформацію про безробітних військовозобов'язаних;
- співробітники військкоматів за наявності дозволів зможуть робити побудинковий обхід;
- дипломатичні відомства сприятимуть поверненню в Україну військовозобов'язаних, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року.
Які бувають повістки в Україні
- Повістка для уточнення облікових даних
- Повістка для проходження медкомісії
- Повістка-призов до ЗСУ
- Мобілізаційне розпорядження
Повістки в Україні можуть вручати:
- працівники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;
- посадові особи військового комісаріату та ТЦКСП - територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- керівники ЖЕКу, ОСББ.