Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

У вівторок, 31 січня 2023-го року, всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради Броварів Київської області, вручили повістки. Першим її отримав мер Ігор Сапожко.

Як повідомляє Телеграм-канал "Трибуна Бровари", заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.

Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

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Мобілізація в Україні у 2023 році

У 2023 році в Україні затвердили нові правила військового обліку. Серед змін:

на військовий облік почнуть брати із 16 років (раніше було з 17);

військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію";

приймати військовозобов'язаного на роботу чи навчання зможуть лише після надання військового квитка або після постановки на військовий облік;

центри зайнятості передаватимуть військкоматам інформацію про безробітних військовозобов'язаних;

співробітники військкоматів за наявності дозволів зможуть робити побудинковий обхід;

дипломатичні відомства сприятимуть поверненню в Україну військовозобов'язаних, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року.

Які бувають повістки в Україні

Повістка для уточнення облікових даних

Повістка для проходження медкомісії

Повістка-призов до ЗСУ

Мобілізаційне розпорядження

Повістки в Україні можуть вручати:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи військового комісаріату та ТЦКСП - територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

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