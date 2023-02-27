Він загинув у ДТП ще в липні 2015 року.

Загиблому у ДТП у 2015 році львівському співаку Владиславу Левицькому прислали повістку. Про це у своєму Facebook повідомила Мар'яна Волошин й опублікувала фото повістки, яку видав Шевченківський територіальний центр комплектування та соцпідтримки.

"І мертвим, і живим, і ненародженим... Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК та СП займаються на роботі, разом зі своїм в.о. керівника? Згідно із Законом про мобілізацію, до центру комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому", написала Волошин.

30-річний Василь Левицький загинув у ДТП в липні 2015 року. У 2010 та 2011 роках він ставав фіналістом Нацвідбору до Євробачення.

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У Львівському обласному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент. Там зазначили, що повістки виписували за списками, який надали у Шевченківській районній адміністрації, повідомляє Zaxid.net.

"Шевченківська райадміністрація не повідомила нас, що ця людина померла", – пояснив начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

У Шевченківському РТЦК та СП зазначили, що інформацію про смерть Левицького не отримували.

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Якщо проігнорувати повістку-призов до ЗСУ та мобілізаційне розпорядження, людині загрожує серйозне покарання, загрожує кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від трьох до п'яти років.

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