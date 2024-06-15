В ДСНС повідомили, що пожежу загасили вранці 15 червня.

Станом на ранок суботи, 15 червня, вдалось ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві у Київській області, яка виникла ще три дні тому внаслідок обстрілу РФ. Про це в Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", – йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що 12 червня ДСНС повідомила, у Київській області рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки. До гасіння усі ці дні залучали понад 200 чоловік особового складу, більш ніж 90 одиниця техніки та чотири пожежні потяги.

Київська область – останні новини

На Київщині після нічної атаки РФ 12 червня виявили фрагменти касетних суббоєприпасів. Про це повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко, коментуючи інформацію з Telegram-каналах про те, що окупанти запускали сьогодні вночі по столиці й області ракети з касетною бойовою частиною.

Увечері в четвер, 13 червня, у київському метро жінка впала під потяг. Інцидент стався біля 20:40 на станції метро "Контрактова площа".

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