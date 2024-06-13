Відомо, що пожежа на підприємстві почалася біля 7:00 12 червня.

У Київській області понад 15 годин триває гасіння пожежі, що виникла на промисловому підприємстві внаслідок російської атаки 12 червня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зазначається, що на місці працюють 247 чоловік особового складу.

Також до боротьби з вогнем було залучено 111 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

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Відомо, що пожежа на підприємстві почалася біля 7:00 12 червня. У ДСНС повідомляли, що вона виникла внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки. Станом на 22:35 вогонь все ще гасили.

Атака РФ по Україні 12 червня

Вноча 12 червня російські загарбники вчергове підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС та випустили по Україні ударні дрони.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив по українських містах 30 засобів повітряного нападу. Під час атаки росіяни використали 4 крилатих ракети Х-101/Х-555, 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136", а також балістичну ракету "Іскандер-М" і аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Українські військові збили 29 цілей: 1 "Кинджал", 4 Х-101/Х-555 та 24 дрони.

Відомо, що після атаки в Київській області виявили фрагменти касетних суббоєприпасів. Про це повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко.

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