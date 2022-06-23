Вогонь вирує на бурових платформах з 20 червня.

Пожежа, яка палахкотить на захоплених росіянами бурових платформах в Чорному морі, видно з космосу. "Вишки Бойка" горять з 20 червня.

Відповідні супутникові знімки американського аерокосмічного агентства NASA опублікувало видання "Радіо Свобода".

Зазначається, що пожежу NASA вперше зафіксувало 20 червня, тоді було видно три вогнища загоряння. Цього дня росіяни звинуватили Збройні Сили України в ударі по бурових платформах.

Нагадаємо, що РФ захопила бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму в 2014 році. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Пожежа на "вишках Бойка" - що відомо

Захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають"вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

Влада Росії вже почавши сипати погрозами Україні за удар по вкраденим буровим платформам.

"Сенатор" від Криму Ольга Ковітіді заявила, що станом на 21 червня пожежа на "вишках Бойка" не була ліквідована.

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