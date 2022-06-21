Також поки не знайшли сімох людей, які працювали на бурових.

Пожежа на бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу" ("вишок Бойка"), потужностями якого користуються окупанти в Криму, досі не ліквідована.

Про це пропагандистському ресурсу РИА Новости повідомила "сенатор" від Криму Ольга Ковітіді.

За її словами, вогонь перекинувся до свердловини.

"Пожежа на вишці не вщухає, намагалися підійти до неї на кораблі, не вдалося. Вогонь перекинувся до свердловини, спроби загасити її тривають", - заявила Ковітіді.

Також поки не знайшли сімох людей, які працювали на бурових.

Удар по "вишках Бойка": що відомо

Одним з перших про удар по бурових установках "Чорноморнафтогазу" заявив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов. За його словами, у результаті обстрілу є поранені та зниклі безвісти.

Тепер Росія не зможе видобувати газ в українському Чорному морі. Нагадаємо,

РФ захопила бурові платформи в 100 км від Одеси та 150 км від Криму в 2014 році. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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