Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Чотирьом затриманим у рамках розслідування справи про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові повідомлено про підозру.

Як поінформували в Офісі генерального прокурора, їм інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Підозри отримали:

власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат;

орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом;

адміністратор, який координував роботу пансіонату і разом із тим офіційно не був там працевлаштований.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина - засновники громадської організації, мета якої - сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення і захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед них - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор.

У зв’язку з трагедією в будинку для літніх людей у Харкові президент оголосив 23 січня днем жалоби.

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Автор: Світлана Закелова