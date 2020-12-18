Для підсилення роботи бригад екстреної меддопомоги наразі закуповують додаткові машини.

У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили нові підходи до принципів організації виїздів за викликами бригад екстреної (швидкої) меддопомоги.

Читайте такожУкраїна на посиленому карантині: що відсьогодні заборонено, правила та умовиЯк передає кореспондент УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як сьогодні під час онлайн-брифінгу прокоментувала нові нормативи в роботі бригад екстреної меддопомоги, що визначені у постанові уряду від 16 грудня.

Як зазначила Садов’як, цим документом відмінено розподіл громадян України на сільських та міських жителів.

«Тому що невідкладні стани протікають однаково як у жителя села, так і міста. Тому у цій постанові задіяний зовсім інший принцип. Що стосується цільового часу доїзду бригади екстреної меддопомоги, то він визначається не за територіальною належністю, а за пріоритетним станом пацієнта», - підкреслила вона.

За словами заступника міністра, передбачено до 10 хв для прибуття бригади до пацієнта у критичному стані.

«Який це критичний стан? До прикладу, це зупинка дихання, це масивна кровотеча, це той стан, який загрожує здоров’ю і, в першу чергу, життю пацієнта», - сказала Садов’як.

«До 20 хв - це екстрений випадок, коли несвоєчасне надання меддопомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я. Це наприклад, порушення свідомості, підозра на інфаркт чи інсульт», - пояснила заступник міністра.

Крім того, зазначила вона, в постанові Кабінету міністрів є ще 2 категорії викликів.

«Неекстрений виклик, який передбачає, що пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте потребує огляду медичного працівника. Наприклад підвищення артеріального тиску, але яке не несе загрозливих станів. Або наприклад, підозра на пневмонію. В такому випадку диспетчер може повідомити сімейного лікаря про таке звернення на станцію екстреної меддопомоги, може передати цей виклик в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Або якщо немає можливості по тих чи інших причинах оглянути пацієнта, то бригада екстреної меддопомоги до вас виїде, але це буде протягом певного періоду, і це не буде виконувати бригада, яка виконує екстрені і критичні випадки», - повідомила Садов’як.

За її словами, також виокремлено непрофільні виклики. «До них відносяться такі стани, які не потребують безпосереднього огляду лікаря. І диспетчер може дати пораду дистанційно, залучивши лікаря екстреної меддопомоги, або звернутись до сімейного лікаря», - сказала Садов’як.

Вона зазначила, що є розуміння того, що забезпечення таких нормативів і встановлення їх виконання не 100% вплине на вчасне прибуття бригади екстреної меддопомоги, тому що для цього потрібен ще ряд інших факторів.

«Тому МОЗ працює над покращенням матеріально-технічної бази, а саме над оновленням автомобільного парку. І ми вже в очікуванні завершення процедури закупівлі машин для станції невідкладної допомоги. Звичайно це підсилить і дасть змогу нашим бригадам доїжджати швидше і виконувати ці нормативи, які я озвучила», - сказала Садов’як, не уточнивши, про яку кількість нових машин йдеться.

Нові критерії виклику швидкої в Україні

16 грудня Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події.

Відтепер норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів із критичним станом має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.

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Автор: Інна Андаліцька