У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили нові підходи до принципів організації виїздів за викликами бригад екстреної (швидкої) меддопомоги.
Читайте такожУкраїна на посиленому карантині: що відсьогодні заборонено, правила та умовиЯк передає кореспондент УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як сьогодні під час онлайн-брифінгу прокоментувала нові нормативи в роботі бригад екстреної меддопомоги, що визначені у постанові уряду від 16 грудня.
Як зазначила Садов’як, цим документом відмінено розподіл громадян України на сільських та міських жителів.
«Тому що невідкладні стани протікають однаково як у жителя села, так і міста. Тому у цій постанові задіяний зовсім інший принцип. Що стосується цільового часу доїзду бригади екстреної меддопомоги, то він визначається не за територіальною належністю, а за пріоритетним станом пацієнта», - підкреслила вона.
За словами заступника міністра, передбачено до 10 хв для прибуття бригади до пацієнта у критичному стані.
«Який це критичний стан? До прикладу, це зупинка дихання, це масивна кровотеча, це той стан, який загрожує здоров’ю і, в першу чергу, життю пацієнта», - сказала Садов’як.
«До 20 хв - це екстрений випадок, коли несвоєчасне надання меддопомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я. Це наприклад, порушення свідомості, підозра на інфаркт чи інсульт», - пояснила заступник міністра.
Крім того, зазначила вона, в постанові Кабінету міністрів є ще 2 категорії викликів.
«Неекстрений виклик, який передбачає, що пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте потребує огляду медичного працівника. Наприклад підвищення артеріального тиску, але яке не несе загрозливих станів. Або наприклад, підозра на пневмонію. В такому випадку диспетчер може повідомити сімейного лікаря про таке звернення на станцію екстреної меддопомоги, може передати цей виклик в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Або якщо немає можливості по тих чи інших причинах оглянути пацієнта, то бригада екстреної меддопомоги до вас виїде, але це буде протягом певного періоду, і це не буде виконувати бригада, яка виконує екстрені і критичні випадки», - повідомила Садов’як.
За її словами, також виокремлено непрофільні виклики. «До них відносяться такі стани, які не потребують безпосереднього огляду лікаря. І диспетчер може дати пораду дистанційно, залучивши лікаря екстреної меддопомоги, або звернутись до сімейного лікаря», - сказала Садов’як.
Вона зазначила, що є розуміння того, що забезпечення таких нормативів і встановлення їх виконання не 100% вплине на вчасне прибуття бригади екстреної меддопомоги, тому що для цього потрібен ще ряд інших факторів.
«Тому МОЗ працює над покращенням матеріально-технічної бази, а саме над оновленням автомобільного парку. І ми вже в очікуванні завершення процедури закупівлі машин для станції невідкладної допомоги. Звичайно це підсилить і дасть змогу нашим бригадам доїжджати швидше і виконувати ці нормативи, які я озвучила», - сказала Садов’як, не уточнивши, про яку кількість нових машин йдеться.
Нові критерії виклику швидкої в Україні
- 16 грудня Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події.
- Відтепер норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів із критичним станом має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.
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