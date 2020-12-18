Як зазначила Садов’як, зараз скасовано розподіл громадян України на сільських та міських жителів / фото УНІАН

У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили нові підходи до принципів організації виїздів за викликами бригад екстреної (швидкої) меддопомоги.

Читайте такожУкраїна на посиленому карантині: що відсьогодні заборонено, правила та умовиЯк передає кореспондент УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як сьогодні під час онлайн-брифінгу прокоментувала нові нормативи в роботі бригад екстреної меддопомоги, що визначені у постанові уряду від 16 грудня.

Як зазначила Садов’як, цим документом відмінено розподіл громадян України на сільських та міських жителів.

«Тому що невідкладні стани протікають однаково як у жителя села, так і міста. Тому у цій постанові задіяний зовсім інший принцип. Що стосується цільового часу доїзду бригади екстреної меддопомоги, то він визначається не за територіальною належністю, а за пріоритетним станом пацієнта», - підкреслила вона.

За словами заступника міністра, передбачено до 10 хв для прибуття бригади до пацієнта у критичному стані.

«Який це критичний стан? До прикладу, це зупинка дихання, це масивна кровотеча, це той стан, який загрожує здоров’ю і, в першу чергу, життю пацієнта», - сказала Садов’як.

«До 20 хв - це екстрений випадок, коли несвоєчасне надання меддопомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я. Це наприклад, порушення свідомості, підозра на інфаркт чи інсульт», - пояснила заступник міністра.

Крім того, зазначила вона, в постанові Кабінету міністрів є ще 2 категорії викликів.

«Неекстрений виклик, який передбачає, що пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте потребує огляду медичного працівника. Наприклад підвищення артеріального тиску, але яке не несе загрозливих станів. Або наприклад, підозра на пневмонію. В такому випадку диспетчер може повідомити сімейного лікаря про таке звернення на станцію екстреної меддопомоги, може передати цей виклик в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Або якщо немає можливості по тих чи інших причинах оглянути пацієнта, то бригада екстреної меддопомоги до вас виїде, але це буде протягом певного періоду, і це не буде виконувати бригада, яка виконує екстрені і критичні випадки», - повідомила Садов’як.

За її словами, також виокремлено непрофільні виклики. «До них відносяться такі стани, які не потребують безпосереднього огляду лікаря. І диспетчер може дати пораду дистанційно, залучивши лікаря екстреної меддопомоги, або звернутись до сімейного лікаря», - сказала Садов’як.

Вона зазначила, що є розуміння того, що забезпечення таких нормативів і встановлення їх виконання не 100% вплине на вчасне прибуття бригади екстреної меддопомоги, тому що для цього потрібен ще ряд інших факторів.

«Тому МОЗ працює над покращенням матеріально-технічної бази, а саме над оновленням автомобільного парку. І ми вже в очікуванні завершення процедури закупівлі машин для станції невідкладної допомоги. Звичайно це підсилить і дасть змогу нашим бригадам доїжджати швидше і виконувати ці нормативи, які я озвучила», - сказала Садов’як, не уточнивши, про яку кількість нових машин йдеться.

Нові критерії виклику швидкої в Україні 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька