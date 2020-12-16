Норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів із критичним станом має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.

Кабінет міністрів підтримав представлений Міністерством охорони здоров'я план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні та ввів чотири категорії терміновості викликів швидкої допомоги.

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За його словами, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів із критичним станом.

"Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні", - написав прем’єр-міністр.

Відзначається, що норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів із критичним станом має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.

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Автор: Людмила Жерновська