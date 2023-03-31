Членів комісії від приміщення відтиснули "невідомі особи в чернечних рясах".

Прихожани Московського патріархату знову зібралися на території Києво-Печерської лаври зранку 31 березня.

Разом з попами люди блокують роботу комісії Мінкульту, яка повинна обстежити стан і наявність усього держмайна, яким користувались московські священники.

Прихожани оточили входи до храмів і не пропускають ні фахівців комісії, ні журналістів, стверджуючи, що "спроба входу до храмів є незаконною" через велику кількість людей. "Рішення суду! Ми нікому не підкоряємося", - сказав один з попів у коментарі журналістам.

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В УПЦ МП уточнили, що отримали рішення адміністрації заповідника розірвати з ними договір про оренду, а ось рішення суду не бачили.

ОНОВЛЕНО 11:29. Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври таки знову не пустили на її територію представники УПЦ (МП), повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

ОНОВЛЕНО 12:06 Невідомі привітали прихожан УПЦ гаслом "Слава Україні", на що ті відповіли: "Слава Богу".

Як повідомляє Радіо Свобода, комісія Мінкульту повернеться до лаври в понеділок. У документах, переданих журналістам, йдеться, що при повторній спробі оглянути будівлю ключі не підійшли. Також членів комісії від приміщення відтиснули "невідомі особи в чернечних рясах". Вони сьогодні знову звернулися до поліції з проханням відкрити кримінальну справу через відсутність доступу до будівель.

УПЦ МП виселяють з лаври - що відомо

Монахи УПЦ МП повинні були покинути усі приміщення та храми Києво-Печерської лаври ще 29 березня.

Адміністрація заповідника розірвала з московськими попами договір про оренду після виявлених порушень користування МП держмайна. Сам договір було укладено ще за часів Януковича, він дозволяв УПЦ МП вільно користуватися усіма храмами комплексу та безкоштовно.

Водночас в УПЦ МП вважають рішення їх виселити таким, що "не має юридичних підстав". Напередодні митрополит Павло скликав прихожан "захистити святині" - ті блокують роботу комісії Мінкульту й перешкоджають діяльності ЗМІ.

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