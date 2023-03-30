Священник зірвав з рук представника ЗМІ кріплення на камері.

Піп Московського патріархату накинувся на журналістку "Суспільного", що висвітлювала сьогоднішні події на території Києво-Печерської лаври.

Знімальна група підійшла до священників на території лаври. Коли журналістка спробувала поставити митрополиту Павлу питання, один з попів вирвався з натовпу й почав агресивно розмахувати руками в бік оператора.

Під час другої спроби піп зірвав з рук представника ЗМІ кріплення на камері. Телеканал звернеться до поліції щодо перешкоджання журналістській діяльності.

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Також неадекватною поведінкою відзначився й сам Павло. Після запитання журналістів про війну в Україні настоятель УПЦ МП пригрозив їм палицею.

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври – що відомо

29 березня монахи УПЦ МП на чолі з Павлом ("Мерседесом") повинні були покинути територію лаври у зв'язку з розірванням договору про оренду адміністрацією заповідника.

Втім, священники Московського патріархату досі залишаються у приміщеннях і храмах, усіляко перешкоджаючи разом зі своїми прихожанами роботі комісії Мінкульту.

У фахівців є три місяці, щоб оцінити держмайно, яке було у користуванні попів, а потім опломбувати приміщення.

Договір про оренду з УПЦ МП уклали ще за часів Януковича. Тоді московським попам передали у безкоштовне користування низку храмів Києво-Печерської лаври.

Настоятель лаври від УПЦ МП Павло вже пригрозив Зеленському та його родині "божою карою", а в керівництві МП стверджують, що нікуди не йтимуть і нікого не слухатимуться, бо рішення щодо їхнього виселення "не має юридичних підстав".

Разом з тим у ПЦУ закликали братію УПЦ переходити під їхню опіку, що вже зробила частина монахів включно з архімадридом Печерської лаври Авраамієм.

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