Прикордонники затримали партію оптичних приладів для танків, яку незаконно ввезли до України та намагалися вивезти до Білорусі.
Читайте такожВезла клієнтам у РФ: на Харківщині жінка попалась на контрабанді старовинних іконЯк повідомляється на сайті Держприкордонслужби, товари військового призначення виявили сьогодні вночі у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині.
Зазначається, що 12 приладів спостереження командира танка знайшли під час перевірки мікроавтобуса, яким керував 41-річний житель Мінська.
На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу.
З’ясувалося, що оптику білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.
Наразі з’ясовуються всі обставини правопорушення.
Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 333 ККУ "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.
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