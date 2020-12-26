За порушення порядку відвідування окупованого Криму росіянці заборонено в’їзд до України терміном на три роки.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" заборонили в’їзд в Україну російській блогерці.

Читайте такожБлогерка з РФ змінила паспорт та намагалася ще раз потрапити до України на концерт (фото, відео)Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби. "Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ АР Крим. Порушницею виявилася російська блогерка", - йдеться в повідомленні.

Її не пропустили в Україну та заборонили в’їзд до нашої країни терміном на три роки.

"Наразі росіянка чекає зворотного рейсу", - повідомили в ДПСУ.

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Автор: Юлія Петриченко